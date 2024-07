Plus Ückertseifen Beliebtes Oldtimertreffen: In Ückertseifen rollen lauter alte Schätzchen ein Von Rolf-Dieter Rötzel i Heinz Kann mit seinem schmucken, hellblauen Opel Kapitän war ebenfalls ein Blickfang beim Oldtimertreffen in Ückertseifen. Foto: Rolf-Dieter Rötzel Am Samstag war es wieder soweit. Das „Oldtimer-Virus“ machte seinen jährlichen Halt im kleinen, idyllisch gelegenen 101-Einwohner-Ort Ückertseifen und hatte diesen dabei fest im Griff. Lesezeit: 2 Minuten

Bei Temperaturen bis an die 30 Grad Marke bestimmten vier- und zweirädrige Karossen, blitzender Chrom, funkelndes und faszinierendes altes Blech und Lack, Motorräder und Traktoren, Benzin- und Schraubengespräche den Tagesablauf sowie ein daraus resultierender nostalgischer Austausch an Geschichten und Erinnerungen. Der Dorfplatz und das angrenzende Areal verwandelten sich dabei in ein ...