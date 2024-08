Plus Siegen-Geisweid

Beliebtes Ausflugsziel: Geisweider Flohmarkt lockt mit Schnäppchen und besonderer Atmosphäre

i Ein richtiger Besuchermagnet ist der Flohmarkt in Siegen-Geisweid geworden. Unter der Brücke ist der Markt geschützt vor Regen. Foto: Martin Laessig

Manchmal findet man das Glück um die Ecke. Das gilt im Fall des Geisweider Flohmarkts, der von Betzdorf lediglich 30 Autominuten entfernt liegt, nicht nur für Schnäppchenjäger. Die Bandbreite zu beschreiben, die rund 100 Privathändler jährlich von März bis Dezember jeweils am ersten Samstag im Monat abdecken, würde den Rahmen sprengen. Was macht den Flohmarkt, der zu den ältesten in Deutschland zählt, darüber hinaus so besuchenswert?