Beliebte kölsche Band spielt: Kasalla sorgt in Betzdorf für echte Partystimmung

i Die Kölner Band Kasalla rockt am 31. Oktober in Betzdorf. Foto: Britta Pedersen/dpa

Die beliebte Kölner Rock- und Karnevalsband Kasalla wird am Donnerstag, 31. Oktober, zum zweiten Mal unter der Federführung der Sportvereinigung Steineroth-Dauersberg 1919 die Zuschauer in der Stadthalle Betzdorf mit ihren neuesten Karnevalsliedern und weiteren kölschen Tön' in Partystimmung versetzen, teilt die SpVgg mit.