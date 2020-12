Kreis Altenkirchen

Ob als Pendler auf der A 3 zwischen Köln und Frankfurt oder als Verkehrsteilnehmer auf der B 256 zwischen Altenkirchen und Neuwied: Wer an Willroth vorüberfährt, dem fällt vor allen Dingen der riesige Förderturm der einstigen Grube Georg ins Auge. Das Industriedenkmal am Rande der Autobahn erinnert an die Bergbaugeschichte der Region und ist für viele Westerwälder ein markantes Symbol ihrer Heimat. Um dieses geschichtsträchtige Bauwerk nun noch mehr in Szene zu setzen, soll es künftig in den Abend- und Nachtstunden beleuchtet werden. Naturschützer haben allerdings etwas dagegen.