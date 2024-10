Plus Wissen

Beitrag zum Klimaschutz: Fahrradboxen am Regiobahnhof in Wissen bieten mehr als nur Sicherheit

Von Thomas Hoffmann

i Jochen Stentenbach (links) von der VG-Verwaltung Wissen stellte die unkomplizierte und komfortable Funktionsweise vor. Sein Kollege Björn Kohlhaas (2. von links) zeichnete für die Förderanträge verantwortlich, und Thorsten Eiteneuer (3. von links) wird künftig bei seinen täglichen Inspektionen des Bahnhofsgeländes auch einen Blick auf die „High-Tech-Fahrradgaragen“ werfen. Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff freute sich über die Realisierung ebenso wie die beiden Stadtbeigeordneten Claus Behner und Wolf-Rüdiger Bieschke. Foto: Thomas Hoffmann

„Bike and Ride“, das ist die englischsprachige Bezeichnung für die kombinierte und umweltfreundliche Nutzung von Fahrrad und Bahn. Auch die Stadt Wissen hat die Zeichen der Zeit erkannt und am Donnerstag einen hochmodernen Container mit insgesamt acht Fahrradboxen in Betrieb genommen, von denen die unteren vier Lademöglichkeiten für E-Bikes bieten.