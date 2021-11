Beim Thema Luftfilter wird es emotional: Mögliche Anschaffung sorgt für Debatte im Schulträgerausschuss

Können mobile Luftfilteranlagen einen wirksamen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie an Schulen und in Kindergärten leisten? Diese Frage wird sich möglicherweise nach dem zweiten Corona-Winter anhand unterschiedlicher Ansteckungszahlen an den Grundschulen der Verbandsgemeinde im AK-Land beantworten lassen. Denn während die VG Kirchen alle Klassenräume der Grundschulen in ihrer Trägerschaft mit den Geräten ausstattet, bleiben andere VGs zurückhaltend – einschließlich der VG Altenkirchen-Flammersfeld.