Die Verkehrslage in Betzdorf geht für Autofahrer nicht selten mit Stresssituationen morgens oder in der Feierabendzeit einher. Etwa im Bereich der Stadthalle, wenn Lkws aus dem Tunnel kommen und dann rechts in Richtung Steinerother Straße abbiegen. Oder wenn Pkws vor der Stadthalle an der Gaststätte „Zur Post“ nach links wollen.