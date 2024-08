Bei Teilchen ganz groß: Auch in Siegen wird das Cern gefeiert

Internationale Zusammenarbeit unter Wissenschaftlern wird sowohl am Genfer Forschungszentrum Cern als auch an der Uni Siegen großgeschrieben. Im Rahmen des 70-jährigen Cern-Bestehens ermöglicht das Center for Particle Physics Siegen einer Schülergruppe eine Reise an das Teilchenphysik-Labor in Genf. Foto: Lena Heinrich