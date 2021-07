Ein Verschlag in einer Scheune, die Öffnung eilig mit Stroh verborgen, darin versteckte Menschen in Panik und darüber Schergen in Uniformen, die mit Hunden nach ihnen suchen: Es ist eine archetypische, filmreife Szene, die Sonja Roos im Prolog zu ihrem neuen Roman „Der Windhof“ beschreibt und mit der sie bei den gut 40 Zuhörern ihrer Lesung am Samstag im Martin-Luther-Saal ihrer Heimatstadt Altenkirchen tatsächlich „Kopfkino“ erzeugt.