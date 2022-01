Bei Glätte: Winterdienst im AK-Land ist gerüstet

Noch hat sich der Winter im AK-Land rar gemacht. Wenige Male erst musste der Winterdienst in den Straßenmeistereien in Betzdorf und Altenkirchen ausrücken, um glatte Straßen abzustreuen. Machen sich jedoch wieder Reifglätte, Blitzeis oder Schneefall an Wied, Sieg und den Höhen breit, sind die Fahrer der Streu- und Räumfahrzeuge bestens gerüstet. Insgesamt 700 Kilometer Bundes-, Land- und Kreisstraßen werden dann in den frühen Morgenstunden zwischen Friesenhagen und Willroth von Schnee und Eis befreit, damit der Berufsverkehr möglichst sicher rollen kann.