Kreis Altenkirchen

Bei Delegiertenversammlung: Schützenbezirk Altenkirchen-Oberwesterwald beklagt Austritt von 45 Mitgliedern

Im vergangenen Jahr wegen Corona ausgefallen, in diesem Jahr aus demselben Grund in den August verschoben: Vor Kurzem fand in Rennerod die Delegiertenversammlung des Schützenbezirks 13 Altenkirchen-Oberwesterwald statt – mit guten und weniger guten Nachrichten.