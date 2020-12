Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 12:16 Uhr

Birken-Honigsessen

Bei Birken-Honigsessen ohne Helm gestürzt: Radfahrerin mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Mit dem Rettungshubschrauber wurde eine 39-jährige Radfahrerin am Sonntagnachmittag ins Krankenhaus geflogen. Eine 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Was war geschehen? Eine fünfköpfige Gruppe fuhr nach Angaben der Polizei Wissen gegen 15.26 Uhr hintereinander mit ihren Pedelecs die Kreisstraße 71 aus Richtung Birken-Honigsessen kommend in Richtung Stockshöhe.