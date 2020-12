Kreis Altenkirchen

Per Telefon zum leckeren Speiseeis: Die Behörden haben grünes Licht gegeben – und so nutzen Eisdielen in Betzdorf, Daaden und Herdorf nun die neue Möglichkeit, Eis zum Abholen zu verkaufen, so wie es Gastronomiebetrieben mit dem Außer-Haus-Verkauf ihres Essens längst schon erlaubt ist. Die Bestellung erfolgt nur über Telefon. Mit dem Kunden wird dann ein fester Abholtermin vereinbart. Die Auflagen der Behörden sind so, dass das Eis tatsächlich nur zu Hause und nicht im Umkreis der Eisdiele verzehrt werden darf. So sollen Kontakte und Ansammlungen vermieden werden.