Begeisternde Tourneestation in Wissen: „The 12 Tenors“ glänzen nicht nur mit Schlager und Pop

Von Gaby Wertebach

i Schnell sorgten die „12 Tenöre“ dafür, dass der Funke von der Bühne des Wissener Kulturwerks in die Reihen des Publikums übersprang. Foto: Gaby Wertebach

Ein fantastisches Wiedersehen mit den „12 Tenören“ gab es im Kulturwerk in Wissen. Rund 700 Zuschauer füllten den Saal – ein toller Zuspruch für das herausragende Gesangsensemble, das auf seiner neuen Tour „Music Of The World“ an der Sieg Station machte.