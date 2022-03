Es war eine mehr als würdige Einweihung zur Konzertkirche, die rund 120 Gäste am Samstagnachmittag in der evangelischen Christuskirche Altenkirchen erlebten. Schon zu Beginn erfüllen mächtige Orgelklänge das Kirchengewölbe, und das Spiel von Kantor Alexander Kuhlo lässt erahnen, was diese „Königin der Instrumente“ – wie bereits Mozart die Orgel bezeichnet hat – an orchestraler Vielfalt zu bieten hat.