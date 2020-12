Begehung in Wallmenroth: Ausschuss sieht sich neuralgische Punkte an

Wallmenroth

Mit zehn Mann machte sich jetzt der Bau-, Liegenschafts- und Umweltausschuss der Ortsgemeinde Wallmenroth auf zu einer Begehung des Friedhofs und anderen Örtlichkeiten im Dorf. Unter der Leitung von Orts-Chef Michael Wäschenbach ging es darum, neue Reihenwiesengräber anzulegen, weil das Feld am oberen Rand voll belegt ist. Nachdem man sich umgeschaut hatte, kam man zu dem Ergebnis, hierfür das Feld am unteren Weg vor dem bestehenden Wiesenurnenfeld zu nutzen. Das bestehende Problem der nachrückenden Erde beim Ausheben in diesem Feld soll mit einer Verbaukonstruktion gelöst werden. Dies sei zwar teurer, sagte Wäschenbach, aber einfacher als an den beiden anderen Standorten am Mittelweg oder am oberen Weg. Zudem wurde erneut beraten, wie der Friedhof barrierefreier gestaltet werden könnte. Dies ist im Bestand nicht ohne sehr große Umbaumaßnahmen möglich. Daher vereinbarte der Ausschuss, bei der Anlage neuer Felder oder bei notwenigen Umbaumaßnahmen die Barrierefreiheit punktuell herzustellen.