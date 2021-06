Nur ein knappes Jahr Bauzeit ist ins Land gegangen, bevor am Donnerstag der neue Petz-Markt in Hamm seine Türen öffnen konnte. Zuvor hatte der alte, 1982 erbaute Petz-Markt am Samstag seine Pforten geschlossen, damit der Umzug stattfinden konnte. Die ganz große Feier musste trotz aller Freude zwar Corona-bedingt ausfallen, jedoch zeigten sich Kunden wie kommunale Politik begeistert vom neuen Einkaufsangebot.