Beck sieht Mahnzeichen für die Demokratie

Sie habe bewusst das Datum 9. November für die Neuauflage ihrer Veranstaltungsreihe „Sabine trifft“, gewählt, sagt die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Dieses Datum stehe für die Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit deutscher Geschichte, so die ehemalige Sozialministerin. Der Gast an diesem Abend im Sitzungssaal im Kirchener Rathaus war ihr Parteifreund, der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck. Bürgermeister Andreas Hundhausen (SPD) begrüßte die Gäste. „Ich bin froh und stolz, so hohen Besuch im Haus zu haben“, sagte er und überreichte dem ehemaligen Landesvater ein Präsent.