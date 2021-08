Alsdorf im Beatlesfieber – Die Beatles-Coverband The Peteles rockt auf der Bühne im Biergarten von Haus Hellertal, was das Zeug hält. „Eines der besten Konzerte, das wir von der Stimmung her erleben durften“, sind Vater und Sohn, Willi und Mario Himmrich, vom Auftritt der vier Pete's – „Pete Lennon“ (Peter Seel), „Pete McCartney“ (Marco Orthen), „Pete Harrison“ (Armin Seibert) und „Pete Starr“ (Tino Moskopp) – am Freitagabend hellauf begeistert.