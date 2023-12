Plus Kreis Altenkirchen Beamten fürs Nichtstun bezahlt? Betzdorfer Bürgermeister bittet nach Medienecho um Fairness Hat ein leitender Beamter der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain fünf Jahre lang Geld kassiert, ohne dafür arbeiten zu müssen? Mit diesem Vorwurf sieht sich aktuell Bürgermeister Bernd Brato konfrontiert. Die im Kreishaus Altenkirchen angesiedelte Kommunalaufsicht prüft derzeit die Angelegenheit, will Anfang Januar Ergebnisse vorlegen. Von Markus Kratzer

Nach dem Bericht in unserer Zeitung am 25. November hat der Fall ein bundesweites Medieninteresse geweckt – unter anderem im SWR. In dieser Woche hat sich neben dem Internetportal „t-online.de“ auch die Boulevardpresse des Themas angenommen, zunächst der Kölner „Express“, am Donnerstag auch die „Bild“. Brato selbst hatte zunächst auch gegenüber ...