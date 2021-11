Er soll in zwei Fällen Widerstand gegen Polizisten geleistet haben, die Beamten beleidigt und tätlich angegriffen – und beim ersten Vorfall zusätzlich noch bespuckt und bedroht haben. Wegen dieser Vorwürfe musste sich ein 52-Jähriger aus dem Unterkreis am Mittwoch vor dem Amtsgericht in Altenkirchen verantworten – zum dritten Mal. Denn die Verhandlung gegen den Westerwälder musste zuvor bereits zweimal ergebnislos abgebrochen werden.