Betzdorf

Rund um die evangelische Kreuzkirche in Betzdorf sind in diesen Tagen kleine Handwerker aktiv. Sie hämmern und sägen, bohren und schlagen Nägel ein. Ende der Woche werden die Ergebnisse sichtbar sein. Die insgesamt vier Bautruppen, die sich in der Farbe ihrer Helme unterscheiden, trotzen den tropischen Temperaturen, gemäß dem Motto: „Ohne Fleiß, kein Preis.“