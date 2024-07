Siegen

Baustelle „Schleifmühlchen“: Nur eine Fahrspur in Siegener Innenstadt

i Die Einmündung in die Friedrich-Wilhelm-Straße in Siegen wird während der Zwischenbaustelle für beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Foto: Stadt Siegen

In der Kreiselbaustelle „Schleifmühlchen“ in Siegen ändert sich in den Sommerferien die Verkehrsführung: Ab Dienstag, 23. Juli, steht dem Verkehr in Richtung Innenstadt und in der Gegenrichtung (zwischen Hausnummer 66 und Hausnummer 86) auf rund 100 Meter Länge nur eine Fahrspur zur Verfügung. Diese kann abwechselnd aus beiden Richtungen befahren werden. Den Verkehr regelt eine Ampelschaltung, teilt die Stadt Siegen mit.