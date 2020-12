Wissen

Sozusagen vor ihrem „Bergfest“ steht die große Baustelle in der Wissener Walzwerksiedlung. Nach etwas mehr als einem halben Jahr Bauzeit liegt die Maßnahme in der Hütten- und der Eisenstraße gut im Terminplan. Im späten Frühjahr 2021, also etwa Mai/Juni, soll der Komplettausbau abgeschlossen sein. Nach Angaben von Karl-Heinz Henn, Bauamtsleiter bei der VG-Verwaltung, sind die Arbeiten bislang ohne nennenswerte Überraschungen vorangekommen; der weitere Fortgang sei im Wesentlichen davon abhängig, ob es einen strengen Winter gibt.