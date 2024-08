Baustelle B 256: Ärger um Situation in Horhausen

Die Verbandsgemeinde (VG) Altenkirchen-Flammersfeld teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass sie als Verwaltung die Sorgen und Kritik aus der Anwohnerschaft sehr gut nachvollziehen könne.

„In zahlreichen Abstimmungsgesprächen und stattgefundenen Anwohnerversammlungen mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) wurde versucht, eine bestmögliche Situation für die betroffenen Anlieger und Gewerbetreibenden zu erreichen. Letztlich haben wir als kommunale Familie aber nur bedingt Einfluss auf die Baumaßnahme B 256, da der LBM alleinig Entscheidungsträger ist“, so die VG.

„Die Aussage von Herrn Schmitt, die Umleitung der Maßnahme verlaufe durch den Industriepark, ist nicht korrekt. Die jetzt bestehenden offiziellen Umleitungsstrecken über Döttesfeld–Seifen–Puderbach sowie Niedersteinebach–Obersteinebach–Krunkel bleiben auch für den letzten Bauabschnitt (aus Richtung Horhausen zwischen Einfahrt Industriepark und Einmündung L 270) bestehen. Dieser letzte Bauabschnitt wird nach aktuellem Sachstand in der Woche vom 26. bis zum 31. August fertiggestellt. Die übrigen Bauabschnitte der Maßnahme enden mit den Sommerferien, da ab dem 26. August auch wieder der Schulbusverkehr gewährleistet werden muss.“

Zustand der Straßen dokumentiert

Seitens der Bauverwaltung wurde im Industriegebiet der aktuelle Istzustand bereits im Vorfeld dokumentiert, um so etwaige Beschädigungen durch Umfahrungen der Baustelle nachweisen zu können.

Der Austausch der Wassertransportleitung in der Tiefzone Horhausen und der betroffenen Ortsnetzleitungen sowie die Herstellung von rund 90 Wasserhausanschlüssen sei am 28. Februar laut VG an die Firma Jungbluth und Feick aus Großmaischeid vergeben worden. „Die Arbeiten erstrecken sich vom Hochbehälter Horhausen über den Amselweg, die Straße ,In der Hohl', die Tannenstraße, die Querung der B 256 und die Forststraße“, teilt die VG mit. Zudem würde seit einigen Monaten der Glasfaserausbau für die Breitbandversorgung in Horhausen durchgeführt.

Deutsche Glasfaser stellt sich quer

„Zur Baueinweisung am 21. März waren in den Straßen ,In der Hohl' und Tannenstraße die Verlegearbeiten für den Glasfaserausbau bis auf den Asphaltoberbau abgeschlossen. Die Verbandsgemeindewerke haben vorgeschlagen, den Zustand so zu belassen, da weitere Aufbrucharbeiten durch die Verlegung der Wasserleitung notwendig werden. Es wurde angeboten, dass der Asphaltoberbau erst nach Abschluss der Wasserleitungsarbeiten gemeinsam hergestellt wird. Die Deutsche Glasfaser hat das Angebot abgelehnt. Im Bereich des Amselweges wurde seitens der Verbandsgemeindewerke der Deutschen Glasfaser angeboten, eine Mitverlegung durchzuführen. Dies wurde seitens der Deutschen Glasfaser ebenfalls abgelehnt“, führt die VG aus.

Die Verwaltung teilt mit, dass die Längsverlegungsarbeiten der Wasserleitung bis zur B 256 in der Straße „In der Hohl“ und Tannenstraße beschleunigt wurden, da die Bundesstraße B 256 zwischen den Ortslagen Horhausen und Willroth ab Beginn der rheinland-pfälzischen Sommerferien 2024 voll gesperrt ist. „In diesem Zeitraum konnte daher die Querung der B 256 hergestellt werden. Ursprünglich sollten diese Arbeiten am 19. Juli abgeschlossen sein. Aufgrund von Mängeln bei Verdichtungsarbeiten konnten die Arbeiten erst am 12. August fertiggestellt werden.“

Arbeiten sollen zügig weitergehen

Um den Asphaltaufbau in den Straßen „In der Hohl“ und Tannenstraße anzugehen, müssten die Wasserleitungshausanschlüsse erneuert werden. Dazu müssten die neuen Ortsnetzleitungen in Betrieb genommen werden, jedoch seien hierfür noch die „Ergebnisse der Druck- und Hygieneprüfungen abzuwarten“, erklären die Verantwortlichen. Die VG versichert, dass nach den Betriebsferien der Firma Jungbluth und Feick die Baustelle ab dem 19. August wieder voll besetzt sein sollte und die Arbeiten zügig weitergeführt werden. Derzeit liege die Baudurchführung noch etwas vor dem Zeitplan.

Abschließend teilt die VG bezüglich der Problematik mit, dass während der Vollsperrung des LBM drei weitere Wasserleitungskreuzungen im Bereich der Bundesstraße erneuert wurden, „um zukünftige Verkehrseinschränkungen der B 256 zu vermeiden. Für den in einigen Jahren geplanten Ausbau der Gehwege entlang der B 256 in Horhausen stehen die Ortsgemeinde, die Verbandsgemeindewerke und die EAM in engem Kontakt, um die Baumaßnahme gemeinsam durchführen zu können. Die Verbandsgemeindewerke versuchen, soweit es möglich ist, die Synergien durch gemeinsame Verlegung zum Wohle der Bürgerschaft zu nutzen. Leider ist dies nicht immer möglich.“