Bauprojekt in der Kirchener Bahnhofstraße: Lösungen sind allmählich in Sicht

Seit fast zwei Jahren ringt man in Kirchen um das große Bauprojekt an der Bahnhofstraße, wo auf dem Gelände des ehemaligen Heizwerks des Krankenhauses eine Wohngemeinschaft für Demenzkranke, ein Seniorenwohnheim, eine Krankenpflegeschule und genügend Parkraum für Patienten und Mitarbeiter der DRK-Klinik entstehen sollen. Doch bis damit alles „in trockene Tücher“ kommt, das dauert: Erstens sind zwei Investorengruppen am Start, die unter einen Hut gebracht werden müssen. Zweitens gestalten sich die Kaufverhandlungen mit dem Kreis und dem DRK immer wieder kompliziert. Drittens hat der Stadtrat unlängst auch noch ein Schallschutzgutachten zu dem Projekt vergeben. „Das dürfte aber keine Probleme machen“, schätzt Kirchens Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen, der im RZ-Gespräch Ordnung in die unübersichtliche Lage bringt, bei der Außenstehende kaum noch durchblicken.