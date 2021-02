Hamm

Bereits im Sommer 2019 hatte Angela Voigt, unterstützt von ihren Kollegen Uwe Eckardt und Gunhild Kaul, während der Projektwoche mit interessierten Schülerinnen und Schülern der Integrierten Gesamtschule (IGS) Hamm Umweltthemen unter dem Motto „School for Future“ thematisiert. Daraus erwuchs die Idee einer Baumpflanzaktion, so dass am dazugehörigen Schulfest Spenden hierfür gesammelt wurden.