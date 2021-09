Der Wallmenrother Ortsbürgermeister Michael Wäschenbach ist froh: Die Arbeiten in der Ortsmitte an der Baustelle der K 106, also auf der Bahnhofstraße zwischen B 62 und Scheuerfeld – sie fluppen. Die Maßnahme sollte im November fertig sein; nun sieht es so aus, als könne das 600 Meter lange Stück schon im Oktober für den Verkehr frei gegeben werden.