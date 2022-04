„Huh? Wen haben wir denn da?“ In öffentlichen Mülleimern landet auch schon mal etwas neben der Tonne – aber mit solch einem Fund hatte der Bauhofmitarbeiter in Elkenroth neulich ganz und gar nicht gerechnet, als er den Mülleimer am Wanderparkplatz im Linzer Bruch leeren wollte. Ein Waldohreneulen-Männchen saß neben der Tonne und fauchte den Mann verängstigt an.