Baugebiet und Gewerbe: Stadt Betzdorf investiert

Auch wenn die Stadt Betzdorf weiterhin hoch verschuldet ist und aktuell bei der Gewerbesteuer 2,5 Millionen Euro weniger in diesem Jahr und rund eine Million Euro im kommenden Jahr erwartet werden, so wird in der Stadt doch weiter investiert. Zum einen in die Erschließung des Gewerbegebiets Dauersberg II (fast 3 Millionen Euro) und zum anderen in das neue Baugebiet „Scheuerberg“ in Bruche. Dazu kommt noch, dass nun nach und nach die Erschließung von Straßen in der Stadt angegangen wird. Lasdorfer Straße/Helenenweg/Marienstraße stehen für gut eine Million Euro im Plan. Hier müssen allerdings die Anlieger 90 Prozent der Kosten tragen.