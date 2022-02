Ein neues Baugebiet, Klimaschutz, Investitionen in die Grundschule, Straßenbau, Dorfentwicklung – die Ortsgemeinde Katzwinkel hat sich viel vorgenommen. Doch über allem schwebt für Ortsbürgermeister Hubert Becher eine Feststellung: „Unser Pfund, mit dem wir wuchern können, das ist das große Engagement der Leute.“ Was kommt in diesem Jahr auf die Katzwinkeler Bürger zu (aktuell zählt das Dorf 1842 Einwohner mit Hauptwohnsitz)?