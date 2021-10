Die von Anliegern seit Langem kritisierten Pläne für das Baugebiet „Jungental“ in Daaden sorgen mittlerweile auch im Stadtrat für Kontroversen. Dort war vor knapp drei Wochen der Vorentwurf für das am südlichen Stadtrand geplante Baugebiet mehrheitlich gebilligt worden – gegen die Stimmen der FWG, die noch offene Fragen sieht. Dies wiederum hatte der Sprecher der CDU-Fraktion, Martin Haubrich, in der Sitzung scharf kritisiert. Die FWG äußert sich hierzu nun in einer Pressemitteilung.