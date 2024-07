Plus Hövels-Siegenthal Baugebiet in Hövels-Siegenthal: Sichere Zufahrt zum „Siegblick“ Von Elmar Hering i Für die Linksabbiegespur wurde die Fahrbahn der B 62 in Siegenthal verbreitert. Im Anschluss ist die neue Buswendeschleife zu erkennen. Foto: Elmar Hering Reichlich Bewegung ist in den vergangenen Monaten in das Baugebiet Siegblick im Hövelser Ortsteil Siegen-thal gekommen. Sichtbares Zeichen sind die Erschließungs- und Straßenbauarbeiten. Auch der Verkehr auf der Bundesstraße 62 ist davon betroffen. Lesezeit: 2 Minuten

Seit März laufen die Arbeiten in dem Baugebiet (unsere Zeitung berichtete). Nachdem zunächst die kurze Stichstraße „Auf der Bilgenhardt“ erneuert worden war, sind inzwischen auch in der Wohnstraße „Zum Siegblick“ die Arbeiten weit fortgeschritten. Hier wird die Fahrbahnoberfläche mit Ankerverbundpflaster befestigt, um im Bedarfsfall möglichst einfach und kostengünstig an unterirdische ...