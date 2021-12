Der Ortsgemeinderat Elkenroth hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig einen ersten Nachtragshaushalt für die Jahre 2021/2022 verabschiedet. In dem Zahlenwerk wurden insgesamt Anpassungen in Höhe von rund 13.000 Euro eingeplant. Hierbei handelt es sich um geänderte Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätte und des Bürgerhauses. Und noch weitere Themen standen auf der Tagesordnung.