Plus Altenkirchen

Baufortschritt in der Kreisstadt: Mieter gefunden für das Fachmarktzentrum in Altenkirchen

i Wo einst ein Fachmarktzentrum gewesen ist, wachsen jetzt in Altenkirchen neue Gebäude in die Höhe. Foto: Sonja Roos

Es tut sich was in der Kreisstadt: Dort, wo vor einigen Monaten noch Brachland war, wachsen die Gebäude stetig in die Höhe. Die Rede ist natürlich vom Fachmarktzentrum im Herzen der Kreisstadt. Mehr als vier Jahre schon ist Investor Bernard Dov Widerker mit diesem Projekt zugange. Ein Zeitraum, der den Geschäftsmann durchaus Zeit, Geld und vor allem Nerven gekostet hat, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung zugibt.