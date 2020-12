Kreis Altenkirchen

Alle zwei Jahre werden die Bodenrichtwerte erhoben, zu Jahresbeginn 2020 fand die jüngste Aktualisierung statt. Blickt man genauer auf das AK-Land, so lässt sich feststellen, dass das Bodenwertniveau für erschließungsbeitragsfreie Wohnbaugrundstücke sich zwar schon deutlich unterscheidet, das Gefälle aber doch nicht so stark ist wie etwa in den anderen drei Kreisen im Bereich Westerwald-Taunus.