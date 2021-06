Bauauschuss Friedewald hat einige Ideen: Zaun um Altglas- und Kleidercontainer geplant

Die Container sind ein leidiges Thema in Friedewald: Wo nur Glas, Gras und Kleider entsorgt werden dürfen, wird immer wieder Plastik, Keramik und Porzellan abgeladen. „Einige Einwohner oder Auswärtige wissen sich nicht zu benehmen“, hieß es jetzt im Bauausschuss. Nun ist am Container am Festplatz eine Art Wertstoffhof geplant, der mit einem 2,20 Meter hohen Zaun und einer Kamera geschützt wird. „Damit hätten wir eine ordentliche Lösung“, so Ortsbürgermeister Karl-Heinz Buhl. Das Zauntor soll nur zu den Öffnungszeiten Mittwochnachmittags und ganztäglich samstags geöffnet sein. Die Zaunanlage kostet die Gemeinde 1300 Euro.