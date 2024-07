Plus Betzdorf-Bruche

Bauarbeiten in den Sommerferien: Viel Geld fließt in die Brucher Grundschule

Von Gaby Wertebach

i Architekt Felix Burbach, Schulleiterin Ute Mülling und VG-Bürgermeister Joachim Brenner besichtigen die Baustelle. Foto: Gaby Wertebach

Die Umbauarbeiten und die Sanierung an gleich drei verschiedenen Grundschulen der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain sind in den Sommerferien in vollem Gange. Überall erfolgen große Baumaßnahmen, die größte davon an der Christophorus-Grundschule in Betzdorf-Bruche. Der Zeitpunkt in den Ferien macht Sinn, da verschiedenste Maßnahmen sonst nicht möglich wären.