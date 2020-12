Bauarbeiten an der Elkenrother Talbrücke bis Ende der Woche

Elkenroth

Autofahrer und Pendler aus dem Westerwald müssen sich derzeit auf etwas längere Fahrzeiten in Richtung Betzdorf/ Siegen und umgekehrt einstellen. Denn die Hauptverbindung zwischen Hachenburg und Betzdorf, die L 288, ist seit einigen Tagen voll gesperrt. An der Abfahrt Elkenroth/Kausen und in Gegenrichtung am Anschluss Elkenroth/Rosenheim wird der Verkehr durch die Ortslage Elkenroth umgeleitet. Grund dafür sind Arbeiten an der Elkenrother Talbrücke. Wie die RZ berichtete, gibt es seit mindestens Ende 2019 extreme Setzungsschäden an den Widerlagern der rund 50 Meter hohen und 300 Meter langen Brücke über den Elbbach. Aus der Nähe sind die Schäden im Straßenbelag an den beiden Enden der Brücke deutlich zu sehen.