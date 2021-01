Malberg

Der Barbaraturm auf der Steineberger Höhe bei Malberg hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt. Der Aussichtsturm ist für viele Menschen so etwas wie das neue Wahrzeichen im Gebhardshainer Land. Nun hat der Turm sogar eine eigene Internetpräsenz. „Hier stellen wir eine Vielzahl von Bildern und Videos von Profi- und Hobbyfotografen online, die es ja inzwischen von dem Turm gibt“, sagt der Malberger Eventmanager und Initiator Patrick Schumacher von der Agentur My Dear Captain in Herdorf.