Betzdorf/Gebhardshain

Bald Ganztagsangebot an der Martin-Luther-Grundschule?

Unter anderem mit den Themenkomplexen Schulen und Molzbergbad beschäftigt sich der Verbandsgemeinderat Betzdorf-Gebhardshain am kommenden Dienstag, 19. Mai. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen findet die Sitzung ab 17 Uhr im Großen Saal der Betzdorfer Stadthalle statt. Beraten wird dann unter anderem über die Einrichtung einer Ganztagsschule in Angebotsform an der Martin-Luther-Grundschule ab dem Schuljahr 2021/2022 sowie über die Erweiterung der Betreuungszeiten an der St.-Martin-Grundschule in Elkenroth.