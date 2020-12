Horhausen

Am Dienstag, 30. Juni, wird in der Bäckerei Müller in der Rheinstraße in Horhausen zum letzten Mal der Backofen angeheizt und frisches Brot sowie leckere Brötchen gebacken. Danach beginnt für das allseits beliebte und bekannte Bäckerehepaar der wohlverdiente Ruhestand. Gleichzeitig beenden die Müllers mit der Schließung ihres Unternehmens aus Altersgründen neben einer 111-jährigen Familientradition auch ein Stück Dorfgeschichte von Horhausen. Müllers Bäckerei ist bis zur Schließung das älteste Einzelhandelsgeschäft in der Ortsgemeinde.