Helmenzen

B 8 bei Helmenzen: 17-Jähriger überschlägt sich mit Pkw

Ein erst 17-jähriger Fahranfänger hat sich am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr mit seinem Pkw auf der B 8 bei Helmenzen überschlagen, nachdem er auf ein Traktorgespann aufgefahren ist. Der Jugendliche, der noch nicht zum unbegleiteten Fahren berechtigt war, wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Mit einem dreiachsigen Pkw war er auf der B 8 in der an dieser Stelle zweispurig ausgebauten Fahrtrichtung Weyerbusch unterwegs und wollte auf der linken Fahrspur das Gespann überholen.