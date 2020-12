Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 18:53 Uhr

Gieleroth

B 8 bei Gieleroth: Eine Verletzte bei Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos

Eine Verletzte und ein Schaden von insgesamt rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls mit vier Fahrzeugen am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 8 in Gieleroth. Nach Angaben der Polizei Altenkirchen waren die Autos gegen 14.25 Uhr aus Richtung Altenkirchen kommend in Richtung Wahlrod unterwegs, als ein Wagen abbremsen musste, weil ein vorausfahrendes Fahrzeug in eine Grundstückseinfahrt abbog. Die folgenden zwei Fahrzeuge kamen rechtzeitig hinter dem ersten Pkw zum Stillstand.