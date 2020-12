Oberlahr

Eine lange Strecke und viele Anstrengungen liegen hinter Mehdi Mohammadi auf seinem Weg in ein besseres Leben. Seine Ausdauer, sein Ehrgeiz und Menschen, die ihn unterstützt und an ihn geglaubt haben, brachten dem 28-jährigen jungen Mann aus Afghanistan nun den Erfolg ein, den er sich schon lange gewünscht hatte: eine abgeschlossene Ausbildung und eine Festanstellung, die es ihm ermöglicht, selbst für seinen Lebensunterhalt zu sorgen und seine Familie in der Heimat zu unterstützen. Seine Lernbereitschaft brachte ihm sogar noch mehr.