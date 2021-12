Der Kreistag nimmt die „Causa Greensill“, in der es um Geldanlagen von insgesamt 3,6 Millionen Euro bei dem inzwischen insolventen Bremer Bankhaus geht, mit ins kommende Jahr. In einer zum Teil sehr emotional geführten Debatte gestern Abend im Westerwald-Treff in Oberlahr mussten sich der für Abfallwirtschaft zuständige Kreisbeigeordnete Gerd Dittmann sowie Werner Schumacher, Werkleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB), zum Teil harsche Vorwürfe gefallen lassen.