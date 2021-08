AWB gibt Tipps zuBatterien, Lacken & Co.: So werden Problemabfälle richtig entsorgt

Der richtige Umgang mit solchen Produkten ist demnach Voraussetzung, um eine mögliche Gefährdung von Mensch und Umwelt zu vermeiden. Damit diese Stoffe ordnungsgemäß beseitigt werden, steht das Umweltmobil des AWB an über 200 Terminen im Jahr in allen sechs Verbandsgemeinden zur Annahme dieser kritischen Stoffe bereit, heißt es weiter.

Chemisch ausgebildete Fachkräfte nehmen diese Stoffe durch persönliche Übergabe an (das Abstellen am Umweltmobil ist nicht erlaubt) und sortieren diese dann in spezielle Behältnisse, um so die nachgelagerte stoffspezifische Entsorgung zu ermöglichen. Die abzugebenden Behältnisse oder Verpackungen müssen dabei fest verschlossen sein. Zusätzlich sind nur haushaltsübliche Mengen erlaubt.

Fest ausgetrocknete Farben und Lacke sollten über die Restabfalltonne oder Leergebinde gegebenenfalls über die gelbe Tonne entsorgt werden. Altöl sollte im Handel zurückgegeben werden. Dabei empfiehlt es sich, den Kassenbon für eine mögliche nachgelagerte Entsorgung aufzubewahren. Gewerbebetriebe sollten sich laut AWB direkt an private Sonderabfallentsorgungsunternehmen wenden.

Die Termine für die Schadstoffsammlung stehen im Umweltkalender oder sind über www.awb-ak.de sowie die Abfall-App abrufbar.