Autounfall nach missglücktem Überholmanöver: Zwei Senioren werden bei Rettersen leicht verletzt

Nach Angaben der Polizei war der Senior mit seinem Citroën aus Hasselbach kommend in Richtung Kircheib unterwegs. In dem zweispurigen Bereich in Rettersen wollte er dann einen vorausfahrenden Ford Pickup überholen. Allerdings scherte der Mann am Ende der Überholspur zu früh nach rechts ein, sodass sein Wagen seitlich mit dem Ford kollidierte. Beide Fahrzeuge kamen nach rechts von der Straße ab.

Der Citroën musste abgeschleppt werden, der Pickup war weiterhin fahrbereit. Der Fahrer und die Beifahrerin des Pkw wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

In einer ersten Meldung hatte es noch geheißen, dass in einem der beteiligten Fahrzeuge eine Person eingeklemmt sei. Dies stellte sich allerdings als falsch heraus. Im Einsatz waren neben der Polizei Altenkirchen das DRK sowie die Feuerwehr.