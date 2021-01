Siegen/Rosbach

Ein digitales Seminar am frühen Morgen – und rund 80 Studierende des Seminars „Einführung in die Sprachwissenschaft/Sprachdidaktik“ von Jana Mikota waren dabei, ist einer Pressemitteilung zu entnehmen. Die Einladung richtete sich auch an Schüler heimischer Schulen aus dem Homeschooling heraus. Zugeschaltet aus Rosbach vor der Höhe war die Sach-, Kinder- und Jugendbuchautorin Maja Nielsen. 27 Bücher hat diese mittlerweile geschrieben.