Weihnachten fiel für Anna Ehlgen (24) und ihren Freund Steffen Runkel (26) aus Molzhain in diesem Jahr schon in den Oktober. Denn dann konnte das Studentenpaar sein gemeinsames Kochbuch in den Händen halten. Es trägt den Titel: „Probier's doch mal – Annas Kinderkochschule für zu Hause“. Dass das Buch auf dem Markt ist, verdanken die beiden jungen Leute einem erfolgreich gestarteten „Crowdfunding Projekt“.